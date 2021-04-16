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【Coinbase】滙豐HSBC據報擬禁止客戶購買Coinbase股票

Hot Talk 19:48 2021/04/16

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滙豐傳擬禁止客戶購買Coinbase股票。

美國最大加密貨幣平台（美﹕COIN）今周三上市，引發全球投資者關注。外電報道，在接受外電詢問時，HSBC滙豐 （00005） 被問到會否跟早前禁止客戶購買投資比特幣的商業軟件公司MicroStrategy股票一樣，禁止客戶買賣Coinabase股票，該行企業媒體關係經理Ankit Patel未有正面回答，但表示滙豐對虛擬貨幣的直接風險敞口「沒有興趣」，對於促進價值來自虛擬貨幣的產品和證券興趣有限。

原句如下﹕

"HSBC has no appetite for direct exposure to virtual currencies and limited appetite to facilitate products or securities that derive their value from virtual currencies. This is not a new policy.”

截至晚上7時，Coinbase盤前跌0.48%，現報321.2美元。

Coinbase上市炒起狗狗幣、升逾80%比Bitcoin更勁，詳情可見﹕【下一頁】

外電今周一（12日）曾報道，滙豐客戶被禁止在其交易平台HSBC InvestDirect 或HIDC上購買商業情報公司、比特幣概念股MicroStrategy（美﹕MSTR）股票，原因為該公司持有大量比特幣。

此外，滙豐銀行早前亦曾禁止客戶將從比特幣交易所所賺的利潤轉賬到其滙豐戶口。外界猜測，滙豐頻頻進行反加密貨幣行動，未來或有可能禁止客戶在HIDC上買賣其他曾投資比特幣的企業。

相關文章﹕

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【Coinbase上市】Coinbase升幅收窄至25% 報313美元 鮑威爾潑冷水

【Coinbase上市】Coinbase送每名員工100股 　以參考價計每人賺近20萬

 

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編輯﹕賴奕羚

美股 虛擬貨幣 比特幣 滙豐控股（00005）
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