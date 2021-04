【Coinbase】滙豐HSBC據報擬禁止客戶購買Coinbase股票

美國最大加密貨幣平台(美﹕COIN)今周三上市,引發全球投資者關注。外電報道,在接受外電詢問時,HSBC滙豐 (00005) 被問到會否跟早前禁止客戶購買投資比特幣的商業軟件公司MicroStrategy股票一樣,禁止客戶買賣Coinabase股票,該行企業媒體關係經理Ankit Patel未有正面回答,但表示滙豐對虛擬貨幣的直接風險敞口「沒有興趣」,對於促進價值來自虛擬貨幣的產品和證券興趣有限。

原句如下﹕

"HSBC has no appetite for direct exposure to virtual currencies and limited appetite to facilitate products or securities that derive their value from virtual currencies. This is not a new policy.”