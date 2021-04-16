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【上車盤】長沙灣上車盤247萬易手！　行6分鐘到長沙灣站

股樓投資 20:23 2021/04/16

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樓市續旺，就連納米單位也屢錄成交。利嘉閣邱家仁說，長沙灣順發大廈低層B室，實用面積約143平方呎，開放式設計，外望樓景，由四月中開始放盤，原叫價250萬元，及至近日以247萬元易手，實用呎價約17,273元。

資料顯示，順發大廈位於長沙灣順寧道447號，於1985年2月開始入伙，建有1座，提供96個單位，實用面積由143呎至159呎。順發大廈最大賣點是交通便利，鄰近港鐵長沙灣站。

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據悉，原業主於2017年6月，以約208萬元購入上述單位，持貨近4年，現轉手帳面賺約39萬元，物業期內升值約19%。邱家仁補充，上述為順發大廈最新錄得的二手成交，大廈目前未有其他放盤提供。

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撰文 : 黃卓賢

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