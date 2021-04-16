【加密貨幣】狗狗幣一周勁升近400%　惹加密貨幣資產泡沫擔憂

全美最大加密貨幣交易平台Coinbase本周三（14日）於美股上市，引發加密貨幣價格走高。曾獲Tesla（TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）價值的狗狗幣（Dogecoin）於短短一周內，價格由0.06美元水平飆升至0.3美元，升幅接近400%，市值升至380億美元。

馬斯克是加密貨幣的大好友，曾多次力撐比特幣，本周四（15日）又曾於Twitter發文指：「狗狗幣要上月球」（Doge Barking at the Moon），此前他還曾於愚人節那天指，SpaceX要帶1枚狗狗幣上月球，亦帶動狗狗幣價格上升。

【虛擬貨幣】Coinbase周三掛牌 比特幣再創歷史新高【下一頁】

此外狗狗幣還受到美國論壇Reddit網友的追捧，有用戶發帖自稱投資狗狗幣，成為「狗狗幣百萬富翁」。不過包括狗狗幣、比特幣、以太幣等在內的加密貨幣價格暴漲，亦加劇部分投資者對於加密貨幣市場潛在泡沫的擔憂。

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編輯：李勝男