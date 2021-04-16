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【重組業務】花旗冀Citi Plus年底客量破8萬　力拓零售銀行投資額增12%

股市 18:56 2021/04/16

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花旗集團香港及澳門區行政總裁伍燕儀形容，今年第一季香港業績遠勝預期，其中淨收入按年升11%。（資料圖片）

花旗集團計劃撤出中國在內等13個地區的零售銀行業務，集中資源拓展香港、新加坡、阿聯猶及倫敦4個財富中心。花旗香港隨即宣布，最新的香港區財富管理業務發展計劃，目標2025年將香港財富管理客戶數目增2倍、管理資產規模（AUM）倍增，因應業務發展，期間同時會增聘超過300名客戶經理。

花旗集團計劃撤出中國等13個地區零售銀行業務｜詳見【下一頁】

花旗集團香港及澳門區行政總裁伍燕儀在電話會議上表示，今年第一季開局良好，新客增長同樣強勁，其中Citigold及Citigold Private Client新客按年勁增65%；而專攻數碼銀行服務的Citi Plus，正式推出2個月後共吸納約5,500個客戶，目標今年底客戶數可以超過8萬。信用卡方面，第一季新卡客戶按年增54%。

2025年前將香港財富管理客量增2倍　招聘逾300客戶經理

伍燕儀續稱，香港區第一季業績遠勝預期，淨收入按年升11%，整體存款升16%，單計零售銀行存款增幅更高達22%。她直言，對香港財富管理業務非常有信心，目標未來5年將客戶數增加2倍，以及管理資產規模翻倍。

強攻香港財富管理業務，伍燕儀形容「今年是零售銀行的投資年」，香港區零售銀行整體投資預算按年增加12%，將會集中在招聘、數碼化及宣傳方面。

伍：集團撤出13市場對港業務影響有限

她又預告，Citi Plus將有大型推廣推出，期望屆時可以帶動客戶量有大幅上升，而且花旗會邀請現有信用卡客戶申請Citi Plus開戶，期望在交叉銷售下可以帶動上客動力。

對於集團大規模撤出13個地區的零售銀行業務，不少更是鄰近香港的地區，如中國內地、台灣等。伍燕儀指，不認為會對周邊地區業務造成重大影響，特別是撤出有關市場後仍然會維持當地的機構銀行業務，而且13個市場業務均有待出售，並非即時退出，集團仍然環球網絡的優勢仍然持續。

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記者：趙穎妍

金融機構 美股 花旗（Citigroup，美：C） 新加坡 銀行 香港 財富及資產管理 服務 花旗銀行 信用卡

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