曾淵滄：投資豪宅為等升值

目前，在香港買樓收租，年回報率大約是2厘，差不多與銀行的按揭貸款率一樣。因為業主付了一部分首期，業主每月付出的貸款利息比租金收入低，每月按揭分期付款的一部分就成了償還貸款本金的一部分，這就產生租客替業主供樓的感覺，數個租約之後租金上升而銀行按揭分期付款的金額如果不變（利率不變）的話，租客就百分百地為業主供樓，這個算盤看來不錯。

豪宅租金回報率偏低

上述情況是一般性的中產階級住宅的行情，豪宅就不一樣，豪宅的租金回報率很低，近日有傳媒大字標題指北角海璇某單位的租金年回報率僅0.7厘。該單位2,083平方呎，加456平方呎平台，實價1.53億元，呎價73,469元，每月租金13.5萬元，呎租64.8元，算起來只有1厘的年回報率，傳媒再把買樓的辣招稅、管理費等等成本也算進去，租金年回報率就只有0.7厘。如此低的回報率，是甚麼人在投資？根據傳媒的報道，業主是柬埔寨人。

當然，海璇這個單位只是一個特殊個案，這個單位是特色戶，另加上平台，呎價超過7萬元，海璇的其他單位呎價應該是4萬元。

不過，一般而言，香港豪宅的出租回報率的確是遠低於一般的住宅，理由之一是豪宅的價格比一般住宅高出好幾倍，香港山頂呎價十多萬的豪宅多得很，呎價十多萬的豪宅月租多少錢？付得出如此高昂租金的人為甚麼不買樓自住？這就是豪宅租金回報率低的原因，豪宅的確不容易找到租客，租得起豪宅的人一般也買得起豪宅。

這些人之所以不買而租住豪宅，唯一的原因是租金是由公司、機構支付的，有不少外國機構、企業，內部政策規定會提供住宅給外派的高級員工。這些企業、機構會把租金支出當成經營成本扣除。為了配合這些高級員工的身份，自然得租用豪宅讓他們居住，但是市場畢竟有限，也因此，買豪宅的租金回報率是很低的。

不過，香港豪宅的樓價升值速度、幅度就遠比一般住宅高。這是投資豪宅的最大誘因，特別是有地的豪宅，更不必擔心建築物老化殘破，隨時可以拆掉重建，更可以通過補地價大幅增加建築面積，賺更多錢。

也就是說，投資豪宅的目的不在收租，而是等升值，這與投資於高增長股是同樣的道理。一般上，高增長股市盈率非常高，根本不可能派高息，往往股息率連1厘也不到，但是仍然有許多人買這類高增長股，100倍市盈率也照追。這些人的目的當然不是收股息，而是想賺價。任何人如果在十多年前幸運地買入騰訊（00700）而持有至今，就算完全不收股息也無所謂。

本文節錄自704期WEALTH 置業安居

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