【菲臘親王喪禮】有邊個參加？ 靈車18年前親自設計？

▲ 英國王室周四公布菲臘親王葬禮的細節，除了30名出席者名單及儀式程序外，還首度披露菲臘親王生前為自己特別訂製的靈車。

英國王室周四公布菲臘親王葬禮的細節，除了30名出席者名單及儀式程序外，還首度披露菲臘親王生前為自己特別訂製的靈車。該車花費長達16年改裝，非常符合菲臘親王熱愛汽車設計及機械的喜好。

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菲臘親王喪禮靈車有何特別之處？

菲臘親王親自設計的靈車細節

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靈車根據Land Rover吉普車Defender TD5 130改裝，菲臘親王（Prince Philip）早於2003年、即他82歲時訂購，之後更不斷向對方提出修改意見；最後一次改裝是2019年，當年98歲的他發生交通意外，不得不停止駕車的愛好。

這輛沒有車牌的靈車，最明顯的修改是車身變成軍綠色，以配合菲臘親王的軍人背景。車尾裝靈柩位置的大小，則按菲臘親王身高而度身訂造，並有零件防止靈柩在汽車行駛時移動。

菲臘親王喪禮於何地舉行？

菲臘親王喪禮將於溫莎堡聖喬治教堂（St George's Chapel）舉行。按照菲臘親王本人遺願，喪禮將不會按照國葬儀式舉行，更不設公眾瞻仰，全程會以電視直播。

甚麼人會出席菲臘親王喪禮?

由於新冠肺炎防疫限制，葬禮人數上限為30人。英國首相約翰遜（Boris Johnson）早前已表明不會出席喪禮，讓菲臘親王的親屬可出席。

以下為喪禮的主要出席者名單：

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菲臘親王喪禮時間表

英國時間 本港時間 喪禮程序 周六下午2點15分 周六晚上9點15分 王室成員及菲臘親王家人乘車離開溫莎堡至教堂 周六下午2點45分 周六晚上9點45分 送葬隊伍出發，王儲查理斯等人扶靈 周六下午3點 周六晚上10點 喪禮開始，全國範圍默哀1分鐘

責任編輯：鄭錦玲