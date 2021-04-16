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【御海灣II】享屯門南延綫概念　一房305呎　露台望河景

股樓投資 21:05 2021/04/16

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新地（00016）旗下屯門御海灣II今日（16日）開放現樓單位予傳媒參觀，料最快下周開售。項目主打一至兩房單位，其中一個現樓單位即為一房間隔。

御海灣II第1座28樓M室現樓單位，屬一房間隔，實用面積305平方呎，連23平方呎露台，不設工作平台，採用開放式廚房設計，附送電磁煮食爐、嵌入式微波燒烤爐、嵌入式雪櫃、嵌入式洗衣乾衣機等家電。

客飯廳四正實用，方便放置家具，設計師在此擺放淺灰色布藝沙發，配襯沙發毯和七彩地毯，溫馨簡約。客飯廳外連23平方呎露台，望內園景，並享屯門河景。

    點擊圖片放大
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睡房方正實用，易於擺放寢具，可放置雙人床、衣櫃及床頭几。浴室入口位於睡房旁，設淋浴間，為不設窗的「黑廁」。

即睇御海灣II首張價單︰【新盤開價】御海灣II「海景靚價」推盤　537.8萬可入場　折實平均呎價18,419元【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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