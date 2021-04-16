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澳洲擬逐步開放邊境 打完新冠疫苗先准離境

環球社會熱點 18:56 2021/04/16

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隨著新冠疫苗接種進度推廣，民眾期望完成接種新冠疫苗後可以外遊。澳洲宣布將考慮重開邊境，恢復國際旅遊，而且先讓已完成兩劑新冠疫苗接種的居民離開澳洲出外旅行。但澳洲總理莫里森強調，重開邊境的速度取決於澳洲國內接種新冠疫苗的速度。

澳洲憂血栓唔買強生疫苗 同阿斯利康疫苗相似 【下一頁】

莫里森（Scott Morrison）周四表示，重開邊境首要目標是讓已經接種疫苗的澳洲居民，特別是有商業和特殊緊急原因者出國，但回國後仍需接受14日的居家隔離。任何澳洲公民目前都不能在沒有豁免情況下離境，從其他國家返回澳洲的旅客，亦需自費在酒店隔離14日。

莫里森接受廣播電台訪問時表示，距離重開邊境「還需一段時間」（still some time away），開放邊境速度將取決於疫苗接種速度。而且莫里森預計返澳旅客一周可能最少引入1,000例新症至當地社區，因此在高危族群完成接種前不會重開邊境。

批歐盟阻交付阿斯利康疫苗 澳洲接種進度嚴重落後 【下一頁】

澳洲和新西蘭間的「旅遊氣泡」將在下周一（19日）正式開放，是疫情大流行以來首批類似協議之一。澳洲現時只接種136萬劑疫苗，遠遠落後當初設定的400萬劑。接種速度未能達至最初目標部分原因，是因為供應不足和接種建議更改而造成。

澳洲去年3月起禁止非公民進入，避免其他發達國家所出現的確診和死亡人數高企情況。澳洲至今累計錄得29,000宗確診個案，910例死亡個案。

責任編輯：李俊儀

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