【每日焦點】芯片短缺持續　台積電、Nvidia先後警告情況或持續到2022年

▲ 半導體大廠台積電及顯示卡大廠Nvidia近日分別發出警告，稱芯片短缺的情況或會持續到2022年，導致顯示卡貨源供應將會十分短缺。

近月全球芯片需求激增，出現恐慌性囤貨等亂象，進一步加劇了產能緊繃的問題。半導體大廠台積電及顯示卡大廠Nvidia近日分別發出警告，稱芯片短缺的情況或會持續到2022年，導致顯示卡貨源供應將會十分短缺。

台積電總裁魏哲家近日在法說會中提及，半導體產業長期需求的結構性提升，以及供應鏈的短期失衡現象，台積電客戶正面臨整個半導體產業產能短缺的挑戰，預期今年全年產能將供不應求，半導體短缺將持續到2022年，先進製程更可能延續至2023年。

【芯片短缺】台積電證產能供不應求 先進製程短缺持續至2023年

此外，顯示卡大廠Nvidia近日就發出警告，稱2021年全年顯示卡貨源供應將會十分短缺。Nvidia財務總監Colette Kress就稱：「我們預計今年大部分時間會持續呈現供不應求的狀況。」這意味著，該公司的RTX 30系列GPU將推遲到明年才能開賣。

【芯片短缺】GPU大廠Nvidia警告 貨源短缺或持續到2022年

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責任編輯：曾曉