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【大行報告】中資電訊股下周排隊出季績　摩通料鐵塔多賺近兩成

股樓投資 18:34 2021/04/16

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中資電訊股將於下周開始陸續公布首季業績。摩根大通發表報告，預測四家中資電訊股首季業績表現。該行指，雖然估計中資電訊股首季EBITDA毛利率仍然受壓，但預計相關公司營收和盈利增長均會錄得良好表現，並指在行業中較偏好電訊營運商。

報告指，預料中國鐵塔（00788）和中國聯通（00762）於今年首季收入將實現雙位數增長，另估計中國移動（00941）和中國電信（00728）的收入將實現中低個位數或中個位數的增長。另外，雖然該行估計EBITDA表現疲軟，料聯通首季收入增長會受到財務費用減少和聯營收益所佔份額的增加所帶動。

摩通對中資電訊股今年首季業績預測：

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記者﹕郭秀慧

大行報告 營收 EBITDA 電訊 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 中國鐵塔（00788） 中資電訊股

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