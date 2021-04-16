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【樓市故事】居港7年　港漂終成香港人　成功向家人借錢　629萬購淘大花園

股樓投資 18:41 2021/04/16

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屢有新來港人士取得永久居民身份證後置業，為香港樓市帶來一定需求。利嘉閣鮑允中說，九龍灣淘大花園N座低層2室，實用面積377平方呎，兩房間隔，望商場內街景，日前以629萬元易手，實用呎價約16,684元。據悉，原業主於1985年5月，以約26.945萬元購入上述單位，持貨36年，現轉手賺約602.055萬元，物業期內升值約22倍。 

代理續說，買家為一對年輕夫婦，為7年前來香港讀碩士的國內學生，畢業後在香港租樓，適逢最近申請到永久居民身份證，所以決定買樓。（置業故事詳情見下圖） 

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談到近期市況，鮑允中說，屋苑本月累錄7宗二手成交，平均實用成交呎價約16,870元，現有屋苑約15個單位放售，叫價由479至830萬元不等。

【樓市故事】孝順女不忍心！見媽媽年紀大　而且住殘舊公屋　決定買樓予母親退休【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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