市場對美國利率上漲反應過度

美國政府雖然靠控制美元對全球金融格局有強大影響力，但並非不受制約。目前美國負債高企，靠提高利率吸引國際資金來融資，會產生巨大的利息成本，靠美聯儲印鈔彌補又擔心造成美元貶值、資金外流和通脹失控的惡果。

美國就這樣處於兩難之中，發債融資必須要做，國債利息不能不升又不能多升，印鈔不能不印又要小心濫印。既然每條路都不敢去到盡，估計最後的結果就是一個各種因素都照顧一下的大雜燴。

簡單來說，我們可以有以下幾個大致判斷：

首先，美債利率會升，但是空間有限，持續急升的可能性也不大，在經過年初的一輪急升後，很可能將進入一段時間的震盪整固期；

其次，美國減少QE，貨幣政策逐步正常化很難，因為美國的融資需求持續上升，而外資對美國國債的需求又較前下降，美債利息又不能升得太高，美聯儲必須要增大印鈔買債力度，才能平衡這兩方面；

第三，美國經濟會有強勁回升，但目前市場沒有考慮到拜登基建計劃無法順利推行造成的負面影響，換言之，市場對美國的經濟覆蘇程度可能過於樂觀了；

第四，美聯儲說2023年前都不會加息，不過經濟恢復將帶動通脹上升，可能加劇實質負利率情況，令美元很難長期保持強勢；

第五，國債利率上升空間有限將限制舊經濟股的升幅，由於不少舊經濟股已累積相當升幅，部分資金可能回流增長領先的新經濟股。

對股市而言，由於QE很難收緊，資金寬鬆的大局不會有根本性改變，對股市有利。不過近期市場主流對美國經濟復蘇帶來美國利息上升、通脹上升、商品上升等的看法可能有些過度預期，不排除未來會逐步修正。