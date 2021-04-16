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【中國GDP】首季創紀錄增長18.3%　一文睇清大行評經濟走勢（不斷更新）

股市 19:32 2021/04/16

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中國GDP首季錄得18.3%的強勁增長，是有紀錄以來最高增速，按季亦上升0.6%，兩年平均複合增長率為5%。服務業繼續恢復性增長。3月份全國服務業生產指數按年增長25.3%，兩年平均複合增長率為6.8%。首季全國固定資產投資（不含農戶）按年增長25.6%，但就低於彭博一致性預期0.4個百分點。

各大行評論中國首季GDP

摩根資產朱超平：經濟增長從疫情回歸正常

摩根資產管理環球市場策略師朱超平表示，展望未來，經濟增長正常化的趨勢會在今年持續，而國內消費有望成為主要增長動力；中國貨幣和財政政策有望回到更中性立場。隨著中國經濟增長維持正軌，繼續看好科技、消費和金融服務行業的龍頭企業。

【中國經濟】中國首季GDP創紀錄升18.3%　摩根資管朱超平：經濟增長已從疫情回歸正常

 

富達國際：股市繼續震盪的可能性較大

富達國際指，後續的經濟恢復速度將更依賴服務業，4月份出遊人數和酒店訂單較此前長假期現大幅增長，反映長期受壓抑的消費需求可能會出現報復性反彈。

【中國經濟】首季GDP升18.3%　富達國際：後續經濟恢復速度將更依賴服務業

 

華興資本：中國經濟企穩向好勢頭繼續鞏固

華興證券預料，2021年和2022年GDP增幅預測分別為8.4%和5.7%。首席策略分析師龐溟表示，中國經濟發展的企穩向好勢頭將繼續鞏固，大規模刺激性政策托底經濟的必要性已經下降。

【中國GDP】華興證券：大規模刺激政策托底經濟的必要性已經下降

 

記者：區嘉俊

經濟 大行報告 GDP 富達

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【美股期貨】納指期貨轉升0.1%企14000點　Coinbase盤前跌近1%（不斷更新）

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