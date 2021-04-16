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【新股IPO】兆科眼科6622招股 一手入場費8484.6元

股樓投資 19:49 2021/04/16

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李氏大藥廠 (00950) 分拆的眼科製藥公司兆科眼科 （新上市編號：06622）由周五（16日）起至4月21日（下周三）招股，兆科眼科計劃發行約1.24億股 ，當中 10%於本港公開發售。 招股價介乎15.38元至16.8元 ，預期集資最多20.7億元 ，一手500股，入場費為8484.6元，4月29日掛牌；高盛及富瑞為兆科眼科的聯席保薦人。

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兆科眼科是次引入CaaS Capital、新加坡政府投資公司（GIC Private Limited）、奧博資本、Golden Valley、Jennison、Mass Ave、VMS Investment、Matthews International Capital Management， LLC為公司的基石投資者，合共認購總值5500萬美元的股份。

兆科眼科是一間眼科製藥公司，致力於眼科療法的研究、開發及商業化，並已建立起由13種創新藥及12種仿製藥組成的眼科藥物管綫。集資所得約46%用作為其他在研候選藥物的持續研發活動及商業化提供資金、32%用於核心產品的臨床開發及商業化、7%用於南沙的生產設施進行生產線擴張、5%用於業務開發活動及在研藥物的擴展提供資金，其餘為營運資金及一般用途。

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責任編輯：陳子謙

港股 IPO 李氏大藥廠（00950） 兆科眼科（06622）

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