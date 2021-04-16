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【港股追蹤】I.T舉行股東大會表決私有化議案 收市前股價曾急跌一成

股樓投資 19:10 2021/04/16

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I.T（00999）今日舉行股東大會表決私有化，如方案獲通過，公司將會退市，稍後將會於港交所確認投票結果。公司創辦人及大股東沈嘉偉被問及有否信心通過議案時，他表示感激大家的支持，望議案能順利通過。

【 大行點睇 】單一車企缺芯風險影響不大　中金睇好呢隻股升三成  詳情請看[下一頁]

去年底I.T公布，大股東及私募基金CVC提出以每股3元私有化的建議，向獨立股東提出全購要約，涉資13億元，建議以協議安排方式私有化以及撤銷上市地位。。沈嘉偉現持有63.61%股權，交易交成後其持股量會降至50.65%，而其餘股權則由CVC持有。

【大行報告】富瑞對快手未來綫上廣告增長感樂觀　予其近400元目標價  詳情請看[下一頁]

於公司宣布有關私有化計劃後，當日股價隨即急升近45%，本周更升上2.93元，創近兩年新高。今I.T午後一度急跌11.3%，後跌幅收窄，全日跌1.7%，收報2.88元，成交11.2億元。

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撰文 : 趙家盈

香港交易及結算所有限公司 成交 私有化 私募基金 港股 沈嘉偉 I.T（00999）

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