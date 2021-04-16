【網絡安全】企業疫下雲端需求急升　報告：全球3成組織仍忽略安全措施

▲ 網絡安全企業Palo Alto Networks安全專家團隊提出建議，籲企業應積極採取保護措施，加速堵塞潛伏在其雲端環境中的漏洞，保障企業數據安全。

新冠肺炎疫情在2020年全球爆發，線上活動、遙距辦公等需求大增，讓雲端的重要性隨之拉升。然而，眾多企業的雲端工作量在短時間內大幅擴張，卻忽略適當的安全措施，促使雲端安全事件有所增加，如違反安全政策、置敏感資訊於風險、數據泄漏等情況。網絡安全企業Palo Alto Networks安全專家團隊提出建議，籲企業應積極採取保護措施，加速堵塞潛伏在其雲端環境中的漏洞，保障企業數據安全。

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Palo Alto Networks威脅情報團隊Unit 42近日發布《Unit 42 2021 年上半年雲端威脅報告》，分析了疫情發生前後，即2019年10月至2021年2月全球數百個雲端帳戶的資料，研究疫情對組織及企業網絡安全勢態的影響。

報告提及，在疫情爆發後出現遙距工作模式的轉移，組織及企業均設法將更多的工作轉移到雲端進行，促使全球雲端工作量負載增長速度飆升。在2019年12月至2020年6月間，全球企業或組織的雲端工作量負載平均增加了20％以上。惟仍有不少企業對雲端的保安意識嚴重不足。報告發現，雲端安全事件在2020年第二季度（4月至6月）出現驚人增長，與前一季相比增長了188%。

應對疫後生活新常態 企業應儘早採取保護措施

在疫情爆發後，零售業、製造業和政府部門的雲端安全事件尤其嚴重，分別增長了402%、230%和205%。Unit 42研究員表示，這並非奇怪趨勢，這些行業均在疫情爆發時，屬於面臨調整和擴展規模最大壓力的行業之一。零售商提供基本生活必需品，電商服務迅速崛起；而製造業和政府則提供疫情防治所需的各種物資和援助，所以對雲端的需求自然會增加。

不過在如此趕急的情況下，將資料遷移到雲端，組織均會容易忽視了最重要的安全措施，令資料數據洩露問題隨即大增，或讓黑客有機可乘。研究人員發現全球仍有30%的組織因忽略適當的網絡安全措施，如最簡單有效的存取權限控制措施也未做好，導致敏感資訊暴露，如個人身份資訊、知識財產、醫療保健和財務資料暴露於雲端，增加洩露的風險。

Unit 42研究團隊指出，隨著組織為疫情爆發而擴大其雲端環境，以及應對疫後生活新常態，組織必須儘早採取措施。

團隊建議，企業可以透過採用雲端安全自動化工具，設置安全護欄，如審核基礎結構即代碼 （IaC） 範本，檢視及掃描雲端環境以察覺錯誤配置的連接埠；也應該將雲端配置比對業界公認的安全基準，如互聯網安全中心（CIS）的基準，確保雲端工作負載的安全。另外，企業也必須儘早聘請負責雲端原生開發、並可以協助程式人員構建安全應用的網絡安全工程師，來規管雲端的安全性。

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責任編輯：曾曉汶