【中國經濟】首季GDP升18.3%　富達國際：後續經濟恢復速度將更依賴服務業

中國GDP首季按年增長18.3%，富達國際發表報告指，相比2019年一季，中國GDP也達到約5%的複合增長，接近疫情前的正常增長速度。展望第二季，雖然低基數效應將明顯減弱，但仍有一定影響力，因此經濟按年增長速度仍預料維持較高位置。

該行指，後續的經濟恢復速度將更依賴服務業，4月份出遊人數和酒店訂單較此前長假期現大幅增長，反映長期受壓抑的消費需求可能會出現報復性反彈。但在後疫情時代，經濟持續增長仍要依賴收入恢復的速度。

看好周期性、消費股票

富達國際中國區股票投資主管、基金經理周文群表示，展望未來，在通脹預期增加的宏觀環境下，預計股市繼續震盪的可能性較大。流動性帶動估值的情況告一段落後，可持續的業績增長將成為選股關鍵因素，並關注優質公司在估值回到合理水平後的投資機會。行業方面，該行相對看好有業績支撐的周期性股票、業績穩定性高的消費股票，以及受惠於市場集中度提升、以進口替代的一些建材、工業板塊。

債券方面，富達國際基金經理成皓指，如果CPI增長超乎預期，央行可能將更多的政策重心轉向防範風險，從而收緊市場流動性，推升國債孳息率。對於信用資產，自2020年底地方國企連續違約後，市場風險偏好處於較低位置。

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記者：區嘉俊