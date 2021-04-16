專研蘋果亞洲供應鏈 最強蘋果分析師郭明錤預計 iPhone 12 Mini 明年或停產

天風證券分析師郭明錤向投資者表示，蘋果公司2022年將推出4款配置大幅升級相機鏡頭的iPhone，並預計明年iPhone 12 Mini手機將可能停產。

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被譽為「最強蘋果分析師」的郭明錤發表的報告指，明年蘋果公司將推出6.7寸和6.1寸的手機，而兩個尺寸均分別推出高階和低階版本。

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郭明錤表示，蘋果去年應「果迷」要求，推出尺寸較小的iPhone 12 Mini，但根據蘋果亞洲供應鏈報告及分析師調查，相比其他較大螢幕及電池容量的iPhone，iPhone 12 Mini銷量未如理想，他估計，蘋果將停產其最低價的iPhone 12 Mini。

報告又提到，為配合蘋果來年推出的手機，相機規格將會大大升級，利用昂貴部件提升解析度和影像品質，讓拍攝出來的影片可以更適合擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）頭戴裝置使用。

新iPhone亦會採用由Sony研發新影像感測器，感測器可以輸出8k解析度影片及拍攝4800萬像素照片。他又預測，iPhone手機將配備更長距變焦遠攝鏡頭，FaceID鏡頭將改置於手機螢幕下方，意味螢幕上「瀏海」將可能縮小或移除。郭明錤相信，新推出的iPhone將手機拍攝技術帶到另一個層次。

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