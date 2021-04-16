Apple推出2億Restore Fund基金 旨在減碳排放

蘋果公司（Apple，美：AAPL）周五(16日)宣布推出Restore Fund基金，在業界上的首創碳移除計畫，基金將直接投資林地，藉以減少大氣中的二氧化碳，同時為投資者帶來財務回報。

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蘋果在官網發文指，此2億美元的基金是與保護國際基金會和高盛公司共同發起，目標每年能從大氣中移除至少100萬公噸的二氧化碳，相當於20多萬輛車所耗用的燃料量，同時也提供一個可行的金融模式，以達到保育森林的投資計畫。

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蘋果環境、政策與社會措施副總裁Lisa Jackson表示，蘋果公司的目標是為未來帶來改變，並鼓勵全球向碳移除計畫進行投資。與此同時，希望其他人或企業也能共同響應蘋果公司的理想，貢獻他們的資源來支持和保護這重要的生態系統。

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責任編輯：羅浩濂