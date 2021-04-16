  • 23°C
香港時間 : 2021416日 (五) 20:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Apple推出2億Restore Fund基金 旨在減碳排放

環球政經 18:52 2021/04/16

分享：

蘋果公司（Apple，美：AAPL）周五(16日)宣布推出Restore Fund基金，在業界上的首創碳移除計畫，基金將直接投資林地，藉以減少大氣中的二氧化碳，同時為投資者帶來財務回報。

Apple敲定今年首個發布會日子　將於下周舉行 【下一頁

蘋果在官網發文指，此2億美元的基金是與保護國際基金會和高盛公司共同發起，目標每年能從大氣中移除至少100萬公噸的二氧化碳，相當於20多萬輛車所耗用的燃料量，同時也提供一個可行的金融模式，以達到保育森林的投資計畫。

專研蘋果亞洲供應鏈 最強蘋果分析師郭明錤預計 iPhone 12 Mini 明年或停產 【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

蘋果環境、政策與社會措施副總裁Lisa Jackson表示，蘋果公司的目標是為未來帶來改變，並鼓勵全球向碳移除計畫進行投資。與此同時，希望其他人或企業也能共同響應蘋果公司的理想，貢獻他們的資源來支持和保護這重要的生態系統。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

基金 美元 綠色生活 Apple 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物