【消費優惠】將軍澳中心首推戲票有賞優惠　憑全港戲票即享高達100%回贈

▲ 將軍澳中心即日起推出春日優惠TRIPLE UP，包括首推戲票有賞優惠。（將軍澳中心提供圖片）

戲院重開，將軍澳中心即日起推出春日優惠TRIPLE UP，三大獎賞涵蓋美食、購物及泊車優惠，包括首推戲票有賞優惠，即日起至5月2日憑全港任何院線14日內發出之電影戲票票尾，於場內餐飲商戶消費滿HK$50或零售商戶消費滿HK$100，即賞HK$50商場贈券，回贈高達100%。

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此外，商場為食車主打造「美食泊住賞」，即日起至5月31日於場內餐飲商戶只需消費滿HK$30，即送1小時免費泊車優惠，額外加送1小時泊車券；晚上6時後嘆美食更可享2小時泊車優惠，額外加送1小時泊車券，兼可同時賺取積分。

外賣同樣享有優惠，透過「新地商場」手機應用程式使用外賣自取服務，消費滿指定金額並輸入優惠碼，即可享全單立減最多HK$90的優惠，當中多間人氣美食更提供8折優惠。

商場即日起至5月31日更加推「最高消費賞」，The Point by SHKP會員以電子貨幣消費並成功登記積分，首10名累積最高消費金額的會員，可贏走最新款式Samsung Galaxy S21 Ultra 5G手機、Dyson空氣清新機等，價值逾萬元。

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責任編輯：朱悅瀅