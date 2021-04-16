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【大灣區】滙豐強攻大灣區個人企業雙綫發展　看好財富管理需求勁

宏觀解讀 18:09 2021/04/16

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大灣區業務部總經理陳慶耀表示，內部就理財通已經準備就緒，並組建一支專責團隊。（資料圖片）

跨境理財通仍待中港恢復通關後才有望正式啟動，但香港銀行業已提前準備，HSBC滙豐更在今年2月成立大灣區業務部。滙豐大灣區業務部總經理陳慶耀指，未來會循個人銀行及企業客戶業務雙綫發展，看好區內財富管理需求強勁，而且創科及跨境電商的增長潛力龐大。

陳慶耀稱，大灣區增長潛力巨大，尤其是區內居民累積的財富規模龐大，推動財富管理需求。他引述研究指，粵港澳擁有可投資資產超過600萬元人民幣的富裕家庭超過45萬戶，有關家庭的可投資資產總值至少達2.7萬億元人幣，是全球最富裕的都會圈。

滙豐推大灣區企業小程序　目標5年珠三角中小企客戶規模增10倍｜詳見【下一頁】

已建專責團隊　迎理財通啟動

就理財通即將啟動，陳慶耀指內部已準備就緒，並組建一支覆蓋財富管理、個人銀行及科技的專責團隊，並在粵港兩地積極設計具吸引力的相關跨境解決方案。

他預期，理財通初期會從中低風險的理財產品開始，隨着機制成熟，將會逐步開放投資範圍。他預期，內地居民對美元計價及只可在香港銷售的理財產品都會感興趣。

渣打冀大灣區收入5年增兩倍【下一頁】

創科跨境電商發展潛力大　網店貿易融資增2.5倍

工商金融方面，陳慶耀指中小企將會是主要發展的客戶群，當中以創科及跨境電商的發展空間較大，而隨着跨境商務日益頻繁，同時會推動企業對交易銀行、滙款等銀行服務需求，帶來發展空間。

目前，滙豐已設有8.8億美元「大灣區+」科技信貸基金，為區內的新經濟創科企業提供融資支援；並夥阿里巴巴旗下的菜鳥網絡合作，借助菜鳥的資訊進行信貸評估，向天貓國際的商戶推出網店貿易融資，貸款額由2019年底至今年3月勁增2.5倍，反映電商業務潛力。

除在廣東增設大灣區業務部，滙豐更斥資超過1.5億美元，在中國南沙興建「滙豐全球培訓中心」，將是集團全球規模最大的培訓基地，預計2024年投入使用。

【詳細訪問】滙豐力拓大灣區 個人企業客雙綫發展

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