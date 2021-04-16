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【樓市熱話】300呎單位「五門歸心」　難擺放傢俬尋破解方法 網民： 這個呎數不能要求更多

股樓投資 19:58 2021/04/16

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不論租樓或買樓，有沒有人聽過「五門歸心」單位？「五門歸心」單位，是指兩間房的房門、廁所門、廚房門和大門一共五扇門都通向大廳，近日就有網民以「有沒有人覺得五門歸心是最不實用的設計」為題在討論區發帖，問有沒有人能破解出「五門歸心」的擺法。為了令網民更易明白，樓主在帖文放了一張淘大花園實呎為322呎的建築圖則示意。樓主亦無奈表示由於電視、梳化、鞋櫃和餐枱很難擺放，導致全客廳看起來很不協調。

 

延伸閱讀：【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題

    點擊圖片放大
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此帖文一出，網民意見不一，有些網民建議樓主兩房打通為一房，再封廁所門，並由廚房開一個位進廁所。有網民建議：「鞋或電視櫃放近門的那道牆，梳化和電視櫃平排放在窗邊，而梳化背放餐枱。」亦有提議，轉做開放式廚房或可移動餐枱，這樣食飯就沒有這麼壓迫。

【蝸居設計】 90後財經KOL 385萬購納米新樓　花11萬訂造家具布置　試住後感不慣　終以1.35萬租出     【下一頁

另有網民認為三百多呎五門歸心，這樣的呎數算是這樣，不能要求更多，若果再加一條走廊，用了20呎到時候又說很浪費。亦有網民認同，「因為要預一條走廊在有門的地方，加上如果單位只得322呎，計起來都不知道有沒有100呎擺放傢俬。」

 

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責任編輯：陳頌潔

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