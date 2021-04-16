【美股焦點】沃爾瑪投資通用汽車旗下 Cruise自動駕駛汽車業務

美國最大食品零售商沃爾瑪（Walmart）與通用汽車（GM）共同宣布，沃爾瑪將參與通用汽車旗下Cruise自動駕駛汽車的融資計劃，涉及款項達27.5億美元。

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早於去年11月，沃爾瑪已經與Cruise達成合作協議，在亞利桑那州利用Cruise自動駕駛車隊，進行送貨測試。

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美國沃爾瑪行政總裁撰寫網址表示，對公司與微軟、本田以及通用汽車一樣，將成為該部門的股東感到興奮，並形容這次投資是沃爾瑪一個里程碑，顯示公司兌現將自動駕駛汽車的好處帶給客戶及業務的承諾。與一月份和微軟宣布投資合作時一樣，Cruise的估值達300億美元。

沃爾瑪發言人表示，即使公司已經投資了Cruise，未來會繼續與其他自動駕駛汽車公司合作。

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