【輪•流轉@iM網欄】適合運用於牛皮市況 認識界內證

我們經常提及都限於窩輪及牛熊證兩種槓桿產品，其實於2019年中開始，還有另一種產品於香港誕生，它便是是界內證。

界內證（inline warrant）屬於認股證（窩輪）的一種，它有著大部分認股證的特性，例如兩者均具槓桿效應，能達到以小博大的效果。然而，兩者最大的差別是，認股證透過預測相關資產的方向賺取回報，若方向正確，潛在回報與相關資產升幅／跌幅掛鉤；而界內證則藉預測相關資產價格於到期日時，會否處於一個區域之內（稱為＂界內＂），從而獲得定額回報。

傳統的投資工具透過低買高賣賺取差價，認股證藉槓桿效應放大相關資產波幅，潛在利潤或風險會更大。然而，界內證則剛剛相反，它讓投資者在相關資產缺乏波幅的情況下獲取回報，換言之，這是一種適合運用於牛皮市況的衍生工具。

具體來說，界內證先為一隻相關資產股份或指數設定上限價和下限價，當相關資產價格在這兩個價位之間（包括上、下限兩個價位）視為「價內」。此證不設收回機制，不管相關資產價格於到期日前曾多次離開界內證預設的價內區域，只有到期時才會進行結算。結算方法與認股證相同，股份界內證的結算價為正股於界內證到期日前5個交易日的平均收市價。指數界內證的結算價則以港交所公布的EAS（預計平均結算價）為準，EAS為相關指數於即月期指到期日當天的相關指數每5分鐘的平均價。

如此，當界內證到期時，只會出現兩個情況：

情況1：相關資產價格處於區域範圍之內或等於上／下限價，每份界內證可取得1元的定額回報。

在情況1下，由於5日平均收市價(327.5元)位於界內區域(300 - 350元)，所以定額回報為每股1港元。

情況2：相關資產價格處於區域範圍之外，每份界內證可取得0.25元的定額回報。

在情況2下，由於5日平均收市價(375.1元)位於界外區域，即高於上限價350元，所以定額回報為每股0.25港元。

甚麼時候應投資界內證？

投資界內證的原因主要有二：

適用於牛皮市況，強化投資策略

傳統的衍生工具只有在波動市況下才能發揮槓桿特性以放大利潤，若相關資產波幅趨窄，牛皮橫行，認股證投資者既要付出時間值損耗，又可能要承受引伸波幅有可能下跌的風險。這種低波幅市況下，即使持有正股，也難以賺取回報。至於界內證，它並非單純看相關資產價格升跌，倘若價格一直處於界內，時間值甚至不跌反升，故適合於牛皮市況運用。投資者可因應不同市況靈活選擇投資工具，市場波幅大時可買認股證或牛熊證；市況轉趨平淡時再可選擇界內證，配搭出不同的投資策略。認股證透過相關資產的波幅賺取回報；相反，界內證則藉正股的穩定性獲利。

投資方便、成本較低

界內證與認股證牛熊證一樣，都是證券化投資產品，在市場買賣的手續同樣簡單便捷。投資者只需開設普通股票戶口便可進行買賣。如果持有至到期日，在自動結算機制下，定額回報將於3個交易日內存入戶口，方便省時。界內證的投資成本與認股證牛熊證無異，界內證也可豁免印花稅，交易成本相對投資正股為低。

跟窩輪牛熊證一樣，界內證的槓桿特性在放大回報的同時，潛在損失同樣也被倍大，投資者買入前亦需考慮個人的風險承受能力。

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

作者_葉文炘簡介： 現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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