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新加坡酷航兩乘客確診禁飛香港14天　港府收緊民航熔斷後首宗

Hot Talk 17:56 2021/04/16

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新加坡酷航遭衛生署禁飛香港14天。

新加坡廉航酷航SCOOT本月11日飛抵香港的航班上，有兩名乘客的新冠病毒檢測呈陽性，以及有一名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，衛生署禁止酷航營運的客機在4月16日至29日期間從新加坡著陸香港。

香港最快5月解除英國來港航班限制　民航熔斷機制4月14日收緊【下一頁】

酷航為政府收緊熔斷機制後首宗觸發個案。港府周三（4月14日）宣布，收緊民航客機熔斷機制，當同一班抵港民航客機有3名或以上乘客經抵港檢測確診，或七天內相同航空公司從同一地點抵港的兩班民航客機各有兩名或以上乘客經抵港檢測確診，衞生署將禁止相關航空公司從同一地點抵港的民航客機着陸香港14天。

酷航表示，對已預訂4月16日後機票的乘客，將提供重新預訂或全額退款，同時會加強地面協議以及員工在離境時檢查文件的培訓，以確保乘客完全符合合規要求。

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編輯：陳健婷

 

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