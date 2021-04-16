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【新股IPO】譚仔國際申請上市 米線的故事

股樓投資 20:00 2021/04/16

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一碟「土匪雞翼」加上「勿演懶肉」會讓人聯想起譚仔。譚仔由去年傳出計劃上市後，終於都等到上市申請消息，並會以譚仔國際有限公司遞交上市申請。其實提起譚仔又何止一碟「土匪雞翼」，當然還有其創辦人兄弟分道揚鏢，平分成「譚仔」和 「三哥」 的事跡。

「譚仔雲南米線」創立於1996年 ，但其後卻因經營理念出現分歧，於2008年決定拆夥，分別創立「譚仔三哥米線」以及「譚仔三哥米線」 。不過日本餐飲企業東利多控股（Toridoll）於2017年先後 收購 兩間公司，並於2018年成立譚仔國際有限公司。

【新股IPO】譚仔上市！譚仔國際已遞交上市申請 去年首3季純利升3成 【下一頁】 

另外「譚仔三哥米線」 亦曾推出不同活動，例如「辣之戀人」情人節系列活動 ，並送三小辣、十小辣朱古力 。相反，「譚仔雲南米線」則較少有節日活動 ，並主要推出優惠和新產品 。

根據譚仔國際初步招股資料，譚仔於多方面表現均不及三哥，惟收入仍勝三哥。原來其關鍵在於單價。截至去年12月底止9個月，譚仔每名顧客的人均消費為58.5元，三哥則為57.6元。以2020年財年計，譚仔的人均消費更比三哥高一成，達61.6元。

另一方面，根據譚仔國際的初步招股文件顯示，譚仔現時合共經營148間餐廳，當中包括深圳有1間譚仔餐廳及新加坡擁有3間譚仔三哥餐廳。可是去年受疫情影響之下，譚仔仍難以獨善其身 。截至2020年12月底止九個月，譚仔國際錄得純利2.3億元，按年升32.6%；惟剔除政府補貼的1.26億及租金優惠，實際純利為9,300萬元，按年跌46.8%。

有分析則認為，集團的客戶群 較窄，產品選擇亦較其他餐飲股少 ，疫後復甦步伐可能會較其他餐飲股為慢。

延伸閱讀：國泰航空 3月份日均載客量僅598人 載客量較去年同月下跌94% 【下一頁】 

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責任編輯：陳子謙

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