【新冠疫苗】血栓嚇怕非洲民眾 問疫苗如何排除體外

美國和歐洲各國相繼宣布，因為出現血栓副作用個案，暫停接種阿斯利康疫苗和強生疫苗。此舉不但引來美國等富裕國家對兩款新冠疫苗的憂慮，還將不安情緒擴展至非洲。有非洲國家已經停止為民眾接種阿斯利康疫苗和強生疫苗，更有非洲民眾詢問醫生，將新冠疫苗排除體外的方式。

福西冀盡快復打強生疫苗 「暫停愈耐民眾愈猶豫」 【下一頁】

美國傳媒《紐約時報》報道，美國和歐洲國家暫停接種阿斯利康（AstraZeneca）疫苗和強生（Johnson & Johnson）疫苗的舉措，令遠在非洲的民眾亦開始不相信疫苗。東非國家馬拉威（Malawi），有民眾問醫生，如何將排出體內的阿斯利康疫苗。在南非，距離阿斯利康疫苗交付僅過去兩個月，當地官員已經決定暫停接種。在剛果民主共和國，還有170萬劑阿斯利康疫苗未有使用。

馬拉維醫生兼行為科學家Precious Makiyi指，部分已經接種疫苗的民眾認為遭到欺騙，並不斷詢問，如何才能擺脫體內的疫苗。面對阿斯利康疫苗即將過期，當地一眾衛生工作者正盡一切努力，呼籲民眾接種疫苗。Precious Makiyi表示，無論付出多少努力，最近發生的事令一切「回到原點」（back to square zero）。

由於非洲長期被殖民統治歷史，以及當地非科學化的醫療行為，令非洲民眾不太信任疫苗。《紐約時報》指，若當地民眾繼續保持富裕國家向貧窮國家投擲次級疫苗的觀念，會令對疫苗的懷疑加劇，從而減緩全球疫苗接種速度。美國疾病預防控制中心（CDC）專家奧利弗（Sara Oliver）早已警告，延長停止接種強生疫苗的行動，「或會有影響全球」（could have global implications）。

美國男子打完強生疫苗中風 半邊身癱瘓講唔到嘢 【下一頁】

一眾非洲官員對美國及歐洲輕率暫停接種的舉措感到憤怒，指美國及歐洲各國不斷聲稱民眾可以接種其他疫苗。但在現實中，很多國家別無他選。非洲聯盟旗下的非洲疫苗交付聯盟聯合主席Ayoade Alakija指摘美國，暫停接種的決定不負責任，他認為若只能接種一款疫苗，請不要破壞當地對疫苗的信心。

責任編輯：李俊儀