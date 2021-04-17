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【科技一周回顧】蘋果、三星確認發布會日期　假冒PC版Clubhouse現身FB廣告　

科技 12:00 2021/04/17

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一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【蘋果動向】蘋果確認春季發布會日期　預估下星期公布這項產品

蘋果終於確認春季發布會的日期。蘋果剛向傳媒通知，於太平洋時間4月20日早上10時（香港時間4月21日早上1時）舉辦主題為Spring Loaded的活動。綜合至今的市場消息，預計今次的主角將為升級版的iPad Pro。

>>>【不輸蘋果】三星宣布　Galaxy Unpacked發布會4月28日舉行

2/小心假冒PC版Clubhouse！暗藏勒索病毒、Facebook下架惡意程式廣告

語音社交平台Clubhouse掀起語音社交熱潮，社交平台如Twitter及Facebook亦爭相仿效，推出類似的功能。不過據外媒 TechCrunch 發現，日前由不法份子刻意散佈、偽冒Clubhouse電腦版程式的廣告在Facebook上現蹤。

>>>【用戶資料任睇】Clubhouse否認130萬用戶外洩　點Check是否中招、如何減低資安風險？（附連結）

>>>【Clubhouse】不再是iOS獨有　傳Android版Clubhouse最快5月登場

3/【5G手機】Sony旗艦機款Xperia 1 III登場　首創雙遠攝焦距3鏡設計

Sony 14日舉行網上發佈會，推出全新一代的Xperia手機系列，而最受觸目的旗艦手機Xperia 1 III也正式登場。Xperia 1 III除了大幅升級相機硬件、全面5G化外，Sony更在Xperia 1 III沿用了多項全球首創功能，當中包括：首創雙遠攝焦距3鏡設計以及搭配4K+120Hz屏幕。

>>>【5G手機】Google證實本年內推Pixel 5a 5G手機　僅在美國及日本上市

4/ 【華為安全隱患】華為AppGallery程式被爆暗藏病毒　逾50萬部設備受感染（附程式名單）

華為自家研發的AppGallery近日爆發安全危機，俄羅斯防毒軟件品牌Dr.Web踢爆，華為 AppGallery內的10個應用程式藏有惡意Joker病毒。據Dr.Web統計，超過50萬部華為設備已經受到感染。

責任編輯：曾曉汶

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