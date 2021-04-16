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【ET講股通】梁耀康：短吼資源消費股 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:11 2021/04/16

分享：

恒指全日收報28969點，升176點，大市總成交1,431億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股表現稍轉佳，惟未見明顯方向，新經濟股表現回穩。今早內地公布數據後，中港股市一度下跌，及後回升。

內地首季GDP增長18.3%創紀錄，惟稍遜預期，工業增速遜預期，消費投資則勝預期。經濟表現遜預期，反有利央行貨幣政策寬鬆，一定程度提振港股。此外，內地經濟動力轉至消費，亦反映經濟質量改善，其他經濟數據反而變得次要。

吉利突破降軌  惟24元阻力較大

港股整體維持整固格局，且看下周能否突破早前高位。美股持續強勢，不斷創新高，惟亦要慎防4月尾出現「五窮六絕」。

個股方面，吉利 （00175） 升逾7%至21.8元，主因推出電動車新型號，定位中高端，對標Tesla Model 3，既可拓展新客群，亦不會影響現有客群。大行看法樂觀。該股突破下降軌，惟後市還看整體車市表現，在芯片供應受限下，車市前景不明朗因素仍多。後市或可向上看24元，下一級阻力約25.6元；惟若失守20元，宜止蝕。

煤炭股及中資電訊股  可考慮

兗州煤業 （01171） 升8.2%至10.76元，主要受惠煤價續升及內地發電量增長理想。煤炭股短期可以留意，惟宜嚴控注碼。

體育用品股亦可留意。紡織股申洲國際 （02313） 升2.7%至176.6元，形造新升軌，且看能否突破前浪頂193.4元。

中資電訊股亦可考慮，中移動 （00941） 升3%至51.2元，與中電信 （00728） 同樣可留意。

心動公司 （02400） 升7%至62.15元，若資金重新流入新經濟股，此股突破早前高位，可以留意。

【「ET講股通」問股環節，包括︰平保、美團、海爾智家、五菱汽車︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此
 

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欄名 : ET講股通

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