嘲亞裔眼細模仿口音 意大利主持捱轟道歉（有片）

▲ 意大利電視節目主持人用手拉眼角扮瞇瞇眼，又模仿亞裔口音説話，被批評歧視亞裔。

美國近期出現多宗針對亞裔的仇恨犯罪案件，西方國家的種族歧視問題備受關注。意大利有兩名主持人於電視台節目中用手拉眼角扮瞇瞇眼，又模仿亞裔口音説話，被網民批評是對亞裔的種族歧視。其中一名主持人事後致歉，更透露自己曾收到死亡恐嚇。

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意大利諷刺時弊節目《Striscia la Notizia》於周一（12日）播出的一集中，女主持人亨齊克（Michelle Hunziker）與男主持斯科蒂（Gerry Scotti）於節目上模仿亞裔發音。

他們於節目上模仿亞裔説話，將意大利國家廣播公司（Rai - Radiotelevisione Italiana）簡稱「RAI」的發音讀成「LAI」，被指取消亞裔大多不懂得發彈舌音。兩名主持於節目上更用雙手拉起眼角，同樣被外界視為有歧視亞裔之嫌。

涉事節目片段

曾批評名牌Dolce & Gabbana廣告辱華的社交媒體Instagram帳戶Diet Prada，將亨齊克與斯科蒂的言行放上網，隨即引來大量網民批評兩名主持。不少網民都認為主持人的行為構成種族歧視，要求他們致歉。

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亨齊克周三（14日）於Instagram貼出道歉影片，就事件公開認錯。她解釋冒犯到他人並非其原意，指她一直反對任何形式的歧視，並就此事致以深切歉意。亨齊克周四（15日）接受訪問時更透露，她於節目播出後曾收到死亡恐嚇。至於斯科蒂則暫時未作出回應。

但節目製作人就拒絕為此事致歉，指《Striscia la Notizia》作為諷刺時弊的節目，理應像全球同類節目一樣政治不正確，更形容那些恐嚇者虛僞及屬於法西斯主義者。

責任編輯：鄭錦玲