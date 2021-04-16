【職場熱話】被資深員工揶揄很閒　高材生新人直接把他罵哭　同事大贊年輕人「敢衝敢講」

在職場有時會遇上「薪水小偷」，即經常看起來很忙，但其實根本沒做事的員工，明明對公司沒有實質貢獻，每個月的薪水還是照領。近日就有網民在台灣討論區發帖，分享在公司看到「高材生新人」大戰「薪水小偷」的故事，事主指自己在公司兩年，職涯有四年了，但也是「第一次看過那麼驚悚的案件。」事源公司有一位「薪水小偷」，天天在裝忙。有天他在揶揄一位高材生新人很閒，更反指他是「薪水小偷」，不料被新人直接把他罵哭，令事主大呼現在的年輕人「敢衝敢講」。

事主經歷：

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事主稱經過這件事讓他看到現在的年輕世代真的是「敢衝敢講」，又回想自己剛出社會，被資深員工罵，還要裝是自己的錯。

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帖文一出引來迴響，不少網民都大贊新人行為合理，又指有實力就不怕得罪人「時代不一樣了，合情合理」、「笑死，想嗆人還反被嗆」、「現在年輕人甚麼不好說，但就是甚麼都敢直接講」、「這新人真的有在讀書，腦袋裡有點東西」、「有能力就不怕得罪人啊，標準寫照」、「現在的社會越來越講實力了啦，倚老賣老只會被淘汰。」；別人亦有網民身同感受「這種很多喔，工作能力低下一問三不知（不是偷懶她真的不會），被年資淺的嗆就跑去跟長官哭說委屈組員都不聽話」、「看到這個就看到自己，我也是常罵資深員工，搞得主管要調停，但資深員工真的很討人厭，喜歡跟主管說：『我看他小孩，不會跟他計較』，說他又跑去主管那邊裝可憐。」

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責任編輯：黃苑筠



