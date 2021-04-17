【清酒新世界@iM網欄】以國寶級名刀命名 山丹正宗

當看到日本名刀的時候，很多人第一時間會聯想到村正刀，又被稱為「妖刀」，或者動畫《銀魂》裏的真選組副長土方十四郎的佩刀「村麻紗」，不好意思有點離題了，原因是酒藏「山丹正宗」便是以日本國寶級名刀來命名。

山丹正宗成立於1831年，即是江戶時代後期，酒藏位於愛媛縣今治市。其實酒藏創始人八木治兵衛原本以他的出生地「丹波屋」為酒藏命名，象徵清酒的風味有如日本傳說中七把國寶級名刀之一的「岡崎五郎入道正宗」，以表示清酒有如名刀的爽快與利落，這也在原本的商標設計中看得出來。可惜並非所有人都明白其背後的用意，故酒藏在1996年以名刀「岡崎五郎入道正宗」中的「正宗」的讀音改名為「山丹正宗」，並創立了新的商標。

山丹正宗主要採用愛媛縣產米來釀酒，包括當地人熟悉的酒米「松山三井」、當地開發的酒造好適米「雫媛」、以及被譽為四國輕井澤的久萬高原町的清流所孕肓的「福光Fukuhikari」，據了解這是非常講究製法而少量栽培的品種。當然釀酒除了酒造好適米，還有不可缺少的水，酒藏使用日本最高峰的石垣山及其相連的四國山脈而來的清澈伏流水，昭和天皇到訪今治時，此水更被選為御用水。

自山丹正宗成立以來，酒藏一如以往精心釀製不同款式的清酒，而且曾在「全國新酒鑑評会」多次獲得金賞，以及在其他品評會的成績也相當優秀，同樣獲得到高度評價。今次介紹的清酒「雫取り大吟醸酒」是由杜氏出盡渾身解數所創作的極品，使用兵庫県出產的山田錦配合35%精米步合及四國山脈清冽伏流水，以傳統的技術所釀造的終極大吟醸。無論香氣及口感上都完全感受不到一點雜質，擁有高貴華麗的水果香氣及清澈的味道，入口非常之順滑，更在2017年獲得全國新酒鑑評会金賞。

株式会社八木酒造部

地址：愛媛縣今治市旭町3丁目3番地8

電話：0898-22-6700

官網：https://www.yamatan.jp/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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