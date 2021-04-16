【英國經濟】英國次階段解封　當地線上招聘廣告數量回升至疫情前水平

▲ 外媒報道指，英國線上招聘廣告數量回升至疫情前水平。

英國自本月12日起進入第二階段解封計劃，英格蘭地區的零售商店等民生和娛樂場所正式重開。隨著英國經濟活動逐漸恢復，當地線上招聘廣告數量也回升至疫情前水平。

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在第二階段解封計劃下，英國商界對消費市道充滿希望，認為將會為英國經濟帶來久違的收益。路透社報道，大量室外酒吧及餐廳的預約期爆滿，預訂網站OpenTable的數據也指出，英國在解封計劃下的該個星期餐廳預訂量與去年同期比躍升至79％。

雖然英國國家統計局表示，截至3月底，約有570萬僱員仍處於休假狀態，佔總勞動力的17％，但實際上，隨著零售商、酒吧和餐館重開，店舖也重啟招聘計劃。據招聘公司Adzuna的新數據顯示， 線上招聘廣告在4月8日已一下子恢復到疫情前水平。而英國招聘機構The Recruitment and Employment Confederation早前也透露，英國企業上月已大幅加快招聘，並願意以更高的薪金招聘新員工。

根據英國國家統計局數據，去年11月至今年１月中，國內失業率小幅降至5％，比去年第4季之5.1％失業率有所改善。英國首相約翰遜早前公布4階段解封路綫圖，目標於今年6月下旬全面解封英格蘭，料將進一步帶動當地經濟復甦，不過，國際貨幣基金組織（International Monetary Fund）預計，英國經濟今年將增長5.3％，但仍可能要等到2022年才能恢復至疫情前水平，料復甦速度低於美國或日本。

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責任編輯：蘇穎琪

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