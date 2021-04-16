【御海灣II】兩房間隔實用開揚　廳房全享海景

新地（00016）旗下屯門御海灣II於本周內先後上載樓書及公布首張價單，今日（16日）率先開放現樓單位予傳媒參觀，周六（17日）將正式開放，料最快下周推售。

御海灣II第1座28樓H室現樓單位，為兩房間隔，實用面積440平方呎，連22平方呎露台及18平方呎工作平台。發展商經已裝修單位，設計柔和優雅。單位最大特點是全屋不設走廊位，客飯廳直接連接兩個睡房，而且兩間睡房與客廳同向，皆可觀賞屯門南海景。

開放式廚房設於客飯廳旁邊，廚櫃以深灰色作主調，並附吊櫃及嵌入式雪櫃，工作枱面採曲尺設計，提高整體空間感。設計師於開放式廚房對開擺設了灰色圓型四人餐桌，突顯高貴感覺。

客飯廳間隔四正，易擺放家具，設計師於廳內擺放各種橙灰色傢具和通透的玻璃藝術擺設，又利用淡米色系營造溫暖感覺。此外，客飯廳連接22平方呎露台，有效引入充足自然光及加強通風。

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兩睡房分別位處客飯廳左右兩側，主人房呈長方形，空間實用，另外連接18平方呎工作平台，有助提高通風及採光度。另一睡房附設窗台設計，同樣享海景，舒適愜意。

浴室位於開放式廚房對側，設淋浴室，惟不設窗，即俗稱的「黑廁」。

另外同層G室同為兩房間隔，實用面積437平方呎，同樣外連22平方呎露台及18平方呎工作平台，整體間隔與上述H室相若，為無改動單位。

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