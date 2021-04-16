【英國王室】菲臘親王與曾孫合照公開 唔見有阿奇？

英女王伊利沙伯二世的丈夫菲臘親王離世後，王室成員陸續發表聲明，懷緬菲臘親王。近日，劍橋公爵夫人凱特發放未公開的菲臘親王與曾孫們的合照，但當中只欠哈里與梅根的兒子阿奇，惹起外界關注。不過，根據相片標注的日期，當時阿奇仍未出世。

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英國王室公布的新照片中，英女王與菲臘親王坐在梳化，身旁有一眾曾孫陪伴，包括威廉王子的3名子女，安妮公主兒子飛利浦斯（Peter Phillips）及女兒扎拉‧廷德爾（Zara Tindall）的子女。

照片中沒有同輩份的哈里梅根兒子阿奇﹑尤金妮亞公主（Princess Eugenie）的兒子及扎拉‧廷德的小兒子的身影。但按照王室聲稱照片拍攝的日期為2018年，當時上述3人尚未出生，不在相中亦為合理。由於照片由凱特提供，不免讓外界懷疑是否刻意抹去哈里梅根的痕跡。

另外，王室亦公開其他菲臘親王的舊照，包括駕駛飛機﹑過去數十年來出席活動，以及菲臘親王陪伴英女王到訪英聯邦國家的照片。

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菲臘親王喪禮將於當地時間周六（17日）下午3時，於溫莎堡聖喬治教堂（St George's Chapel）舉行。

責任編輯：吳漢培