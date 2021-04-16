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【國藥疫苗】國藥集團傳計劃將300億疫苗資產注入天壇生物 含兩間新冠疫苗製造商

股市 17:18 2021/04/16

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外媒報道，國藥集團計劃將旗下6間生物製品部門注入上市公司天壇生物。

外電報道，國藥控股 （01099） 母企國藥集團計劃將300億人民幣資產注入天壇生物（滬：600161），實現其高速增長的疫苗業務快速上市。知情人士指，國藥集團目標在未來數周開始將旗下6間專注疫苗的生物製品部門注入在上海掛牌的天壇生物，包括兩間新冠肺炎疫苗製造商。

天壇生物今日收報36.25元人民幣，跌1.5%，成交9.9億元人民幣。天壇生物最新市值約455億元人民幣。

中國中藥中途停牌　傳國藥控股擬提私有化每股作價5.1元【下一頁】

知情人士續指，國藥集團正整合旗下的生物製品部門，同時提升旗下上市公司的估值水平，將6間生物製品部門注入天壇生物，可以擴寬融資渠道，天壇生物現時的主要業務為血液製品。

國藥集團旗下北京生物製品研究所的新冠滅活疫苗去年12月在中國大陸已獲批附條件上市，並在伊拉克、摩洛哥等國獲批緊急使用。國藥旗下武漢生物製品研究所的新冠滅活疫苗今年2月則在內地附條件獲批上市。

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編輯：陳健婷

A股 港股 國藥控股（01099） 新冠肺炎疫情 天壇生物（滬：600161）
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