【科技股入市時機】壞消息出盡 科技股調整已經充分？（有片睇）

擾攘多時的互聯網監管風暴，終以阿里巴巴（09988） 被開天價罰單，揭開序幕。其後，中國市監局陸續公布 《依法合規經營承諾》名單，結果科網股各自發展。看似壞消息盡出的阿里一周累升 8%，騰訊控股（00700） 彈 1.9%，美團（03690）、京東集團（09618）則回吐。 「基金贏家」霸菱中港股票投資總監方偉昌接受本刊專訪稱，中國的科網股或因監管問題，導致股價短期比較波動，但看好國內互聯網市場的長期增長空間，當中阿里估值已屬全球同類型公司中最便宜。

方偉昌表示，恒生科技指數由高位下跌三成，這調整已很充份，短綫或會因基數問題和監管問題帶來一點壓力， 但如果投資者是看 長綫的話， 這些位置正好給予一個買入機會。「大家可能仍會擔心互聯 網企業被監管的陰霾可能會維持一段 時間，短期股價會有點波動，出現上上落落的格局。根據過去多年來的經 驗，像騰訊、阿里巴巴這類股份，其 實在每一個升浪結束後，很多時都會 歇一歇，又或者會有些政策出來令其 股價下跌，不過長綫來看，這些科技巨頭本身因涉及多個不同業務，不時會創造很多新構思出來，往往為市 場帶來驚喜，並成為公司的新增長點。」

問題是，目前涉及互聯網監管的陰霾未散，雖說阿里暫時過關，但圍繞騰訊、美團，甚至其他領域的監管可能陸續有來，應當評估一下政策風 險。方偉昌表示，互聯網公司過去的 增長的確很快，從而很容易取得很多 市場佔有率，但某程度上因為他們增長迅速，亦令監管機構留意到，不過這些都是中國的常態。大家會見到一方面有很多公司在創新，另一方面政府又會去監管，可以說這都是一個風險管理，一向都是這樣做。「所以今次阿里的情況，我們都不是太驚訝，尤其見到螞蟻集團去年在準備上市那段時間，業績很好，每年有 30% 至 40% 的增長， 仿如沒有競爭對手一樣，那個增速太完美，所以後來出現一些監管我們都覺得很正常，只是沒想到會上不到市，這是頗令人驚訝的。」

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記者：張以正、林衛