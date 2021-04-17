【都市診療室】治療腸胃癌的新出路

腸胃癌涵蓋多種癌症，不但有食道癌、胃癌及結直腸癌，更包括肝癌、膽管癌及胰臟癌等，加起來佔所有癌症個案近三成。除了慣常使用的手術、化療、電療及標靶治療外，免疫治療是近年癌症治療發展的主要方向，不少新藥更已進入臨床測試階段，本港科研機構亦有參與其中，藉以為病人帶來更多的治療選擇和希望。

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免疫治療成新希望

最近二十年癌症治療的發展十分迅速，無奈部分腸胃癌仍未有十分有效的治療可用，近年面世的免疫治療，就為腸胃癌及其他癌症治療帶來很大的轉變，更可能成為未來治療的新方向。隨着新藥陸續研發成功及推出，現有的免疫治療藥物亦被重新開發，例如與各種傳統治療合併使用，以取得更高的療效。

胃癌便是一個好例子，假如病人不能接受手術切除，化療帶來的效用十分有限，但合併免疫治療使用則能提升效果；其他腸胃癌如肝癌等，也開始較多使用免疫治療。

為何醫學界對免疫治療似乎「情有獨鍾」？並非因為它是較新的治療，更重要是它與其他癌症治療有一個很大的分別：化療及標靶治療等療法一般只能控制病情，延遲病情惡化；免疫治療則能為末期癌症病人帶來治癒的希望。就以腸胃癌為例，大約有5%的末期患者接受免疫治療後可以達到治癒的效果，部分病人即使未能治好，也能穩定病情。

病人存活期愈來愈長

由於免疫治療有機會帶來理想的療效，醫學界近年大力投入於這方面的研究，從大型癌症醫學會議上公布的報告便可見一斑，幾乎三分二的研究都集中在免疫治療方面，而臨床應用也愈趨普遍。

過去幾年利用免疫治療對付腸胃癌的療法不斷推陳出新：醫學界一方面利用現有的免疫治療，如PD-1/PD-L1免疫檢查點抑制劑，與化療及標靶治療等合併使用，以改善腸胃癌的治療效果；同時，科研機構亦投放心血，研究一些新式的免疫治療藥物，例如能夠針對兩種癌症靶點的雙特異性抗體，部分更將進入臨床測試階段，成為未來治療腸胃癌的生力軍。

對於腸胃癌病人而言，現時有很多不同的方法和治療可以選擇，最重要是積極求醫，接受適當的治療，便可以獲得最大的好處。假若確診患上腸胃癌或其他癌症，病人也毋須過於絕望，即使使用一綫治療失效後，仍可繼續使用二綫、三綫甚至四綫治療，令病情受到控制的時間更長。由於癌症治療的療效不斷進步，病人整體存活期也變得愈來愈長：以往末期癌症的存活期只有數個月，但現在於公立醫院的診症室，常常都見到一些存活良久的個案。

話說回來，縱使癌症藥物不斷改進，及早求醫對病人也十分重要，因為在癌症早期進行治療，才能提高治癒的機會。

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