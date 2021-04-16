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【美股焦點】美銀上年純利增倍 計劃回購250億美元股票

股樓投資 16:35 2021/04/16

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美銀公布首季業績，受惠於強勁的交易和投行業務，首季純利按年增長1倍至80.5億美元(約627.9億港元)，或每股86美仙，勝過市場預期66美仙。管理層計劃回購 250億美元股票。

【美股分析】看好疫情後需求回升 摩通調高三航空股評級下一頁

受疫情影響，企業客戶支出減少導致貸款需求下跌，消費銀行業務營收較去年同期減少 12%至近 81 億美元。但股市交易和 SPAC 上市熱潮利好投行及股票承銷費用，創歷史新高，報 22 億美元和 9 億美元。

【美股焦點】Coinbase上市即獲「契媽」建倉　盤前再升7%下一頁

美銀的交易業務與高盛和摩根大通等大行看齊，表現同樣優秀，業務營收年增 22％至 33 億美元；股票交易業務營收年增 10%至18 億美元。

美銀獲利另一推手，是釋出27億美元貸款損失準備金。宏觀經濟前景改善，管理層宣布等待聯儲局取消限制，將進一步提高資本回報率，且回購 250 億美元股。

美銀行政總裁墨尼漢（Brian Moynihan）表示，儘管低利率持續挑戰營收，但信用成本改善，相信新冠肺炎危機和經濟進展，都正指向加速復甦。

 

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撰文 : 馮卓謙

美股 美元 特殊目的收購公司（SPAC） 銀行 回購

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