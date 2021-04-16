【Google出錯】用戶投訴美國運通卡突被Google Pay移除　Google：調查中

▲ 有Google Pay用家投訴，突然收到通知，其信AE用卡無故被Google Pay移除，原因未明。

電子支付愈來愈普及，不少人會在電子錢包綁定信用卡，如在Google Pay加入美國運通卡（American Express，AE）。不過近日有Google Pay用家投訴，突然收到通知，其信AE用卡無故被Google Pay移除，原因未明。

【電子消費券】推動電子支付 中小企參與最關鍵

【電子支付】OnePlus Pay或將衝出中國 傳將攻佔印度市場

據科技網站Android Police報道指，部份AE卡主收到電郵通知，他們的信用卡已從其Android 手機中的Google Pay移除，將無法繼續使用，其後卡主紛紛表示發現其AE卡已經從Google Pay程式消失。惟不少卡主指出，他們並沒有作過任何設定的改動。而Android Police編輯部也發現，同一張AE卡在小米 11 Ultra和OnePlus 9 Pro遭移除，但其他Android手機的Google Pay仍可使用。

報道又表示，並非所有AE卡主都受到影響，也沒有證據可顯示這種情況出現於特定的 Android手機型號，不過涉事的用戶數量並不少。

Google發言人其後回應外傳媒查詢，表示已經從用戶中得悉事件，現正就事件進行調查，暫時未知引發事件的起因。有用戶發現，只要將AE卡重新加入Google Pay，即可如常使用，但仍有部分卡主表示此做法未能成功解決問題。

Mastercard研感應式支付方案應用 抗量子技術

責任編輯：曾曉汶