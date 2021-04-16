【MPF】首季中港股MPF最受捧 吸金67億

▲ 雖然首季中港股市甚波動，但仍受打工仔MPF熱捧。

雖然今年首季中港股市劇震，但強積金（MPF）專家「積金評級」指，首3個月流入中國及香港股票基金最多，約為66.88億元。

而一眾受託人中，兩家跑贏同業，因不少成員看好股市前景，將資金轉移至宏利及永明金融的強積金計劃，兩保險業巨頭壟斷MPF首季資金流。

積金評級今天（4月16日）發表3月份強積金資產類別資金流摘要，重點如下：

強積金在2021年首季吸引約112.6億元資金淨流入，令總資產達至約1.17萬億元，相當於每名成員的平均帳戶結餘為262,235元；

供款人對中港股票及亞洲地區股票的信心強勁。首季，香港及中國股票基金、以及亞洲股票基金，合共吸引了資金淨流入總額的88.9％；

保守產品現走資，包括貨幣市場基金﹑債券基金和保證基金，這進一步證明成員對股市前景的信心。

積金評级：宏利及永明淨吸資佔87％

至於各服務提供者中，宏利及永明金融壟斷首季強積金資金流，吸引了淨流入總額近87％，分別吸資51.92億及45.74億元，市料主要湧入兩者的王牌MPF基金。積金評級公司主席叢川普（Francis Chung）表示，永明金融及宏利的主導地位不容置疑，沒有其他強積金計劃保薦人的資金流佔有率能達到雙位數，而18名保薦人中更有6名，首季錄得資金淨流出，如龍頭之一的滙豐等。

獨立MPF研究商積金評级強調，作為保險業巨頭的宏利和永明金融，其強積金市場佔有率持續上升。另外，最新強積金資金流數據亦顯示，成員有信心股市在2021年將繼續跑贏其他資產類别，尤其看好亞洲股市， 特别是中港股市的前景。

積金局強調 eMPF平台構建如期進行【下一頁】

根據叢川普的看法，MPF供款如此集中於幾個強積金計劃保薦人及資產類別，顯示了MPF格局的結構性變化，打工仔對血汗錢的存放，有着明確的信念而正在清楚地表現出來。「成員現比以往任何時候更能為自己作出強積金的決定。永明金融及宏利在強積金資金淨流入總額中佔87％，反映出MPF市場內正在發展出雙頭壟斷，只有其他強積金計劃提供者提升其產品價值和服務，才能打破這種壟斷格局，否則，兩間保險業巨頭將進一步主導強積金領域。」

他又表示：「成員可自由轉換MPF計劃，同樣地他們亦可自由決定將其供款轉移至其他資產類別中。看到強積金第一季度資金淨流入總額的88.9％，流入了亞洲地區股票基金、以至中港及股票基金，這不僅反映了上班族對股市的信心，而且也顯示出對整個地區的信心。」

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記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源