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【網購優惠】Market Place Plus App推1元優惠　丹麥急凍豬扒每包售1元

商業 17:07 2021/04/16

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Market Place Plus App推出$1搶購優惠，即日至4月22日期間，丹麥皇冠急凍無骨豬扒優惠以$1限量發售。（Market Place提供圖片）

Market Place by Jasons 全新手機應用程式 Market Place Plus App推出$1搶購優惠，即日至4月22日期間，原價$51的400g丹麥皇冠急凍無骨豬扒優惠，將以$1限量發售。顧客只需下載手機應用程式即可享用優惠。

【品牌有段故】譚仔上市成熱話　一文看清譚仔及三哥常見謬誤

【麥當勞】麥當勞4月19至25日優惠　15元享麥香雞配中汽水

Market Place Plus App 將在推廣期間同步推出其他精選優惠，原價 $33.5 麥維他黑朱古力消化餅僅售 $20、原價 $24 泰國即飲椰皇於今日（16日）以優惠價 $13 出售。

除了價格優惠，顧客逢星期三於 Market Place Plus App 單筆訂單消費滿$100，即可憑 App 內的「送貨優惠券」享免運費，。顧客只需要前往「優惠券中心」頁面，即可領取「送貨優惠券」。每天下午 2 時前下單，最快即日送貨。

新登記用戶　享$100減$50

現時 Market Place Plus App 亦有新登記用戶優惠，每位新登記用戶皆可享有 $50 電子迎新優惠，登記後電子優惠券會自動儲存到用戶賬號。新登記用戶只需透過 Market Place Plus App單筆訂單消費滿 $100 即可使用電子優惠券，消費金額需扣除所有推廣優惠及服務費後計算，優惠不可與其他折扣或推廣優惠同時使用。

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：朱悅瀅

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