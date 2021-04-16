【大行報告】花旗：吉利新電動車「極氪001」性能勝Tesla Model 3

▲ 吉利（00175）公布「極氪」電動車ZEEKR 001股價大升。

吉利汽車 （00175） 上月宣布和母企浙江吉利合資成立純電動合資品牌「極氪（ZEEKR）」，4月15日吉利在上海車展展出首款車款「極氪001（ZEEKR 001）」。極氪001將有3款配置，入門版補貼後售價28.1萬元人民幣起，長續航版本最高行712公里。花旗指出，吉利新品牌電動車的續航力，較Tesla（美：TSLA）現時入門型號Model 3的性能更強。

花旗發表報告表示，相信吉利推出「極氪001」是期望與Tesla的Model 3形成直接競爭，認為吉利新電動車「極氪001」在尺寸和性能方面均較Tesla Model 3的看起來更出色，而「極氪001」價格略高於Model 3。

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該行預計，「極氪001」最初月銷量將介乎4,000至5,000輛，估計在全面投產後，至2022年第二季月銷量可達到1萬至1.2萬輛。該行維持對吉利「買入」投資評級及目標價51.3元。

花旗認為，吉利旗下「極氪001」通過提供C級（即中大型車，軸距一般3米至3.1米左右）車輛的尺寸和配置，以及B級車輛（即中型車，軸距一般是2.6米至2.7米）的入門級價格，這是一款非常強大的產品，因此該行希望「極氪001」獨特的價格對價格特性會帶來需求。

吉利今日升逾7%，收報21.8元，成交額達40億元。

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記者：區嘉俊