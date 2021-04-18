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【一家四口 離家出走】後奧運效應會發生嗎？

名人薈萃 11:03 2021/04/18

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2012年，訪日的遊客還不到1,000萬，當時日本政府已直指2020年要達到4,000萬的國際旅客目標。2020年1月，日本國家旅遊局（JNTO）公佈2019年訪日國際旅客人數創下歷年新高，總數超過3,188萬人次。當時大家估計，隨著2020年東京奧運的舉行，將刺激海外旅客訪日，相信目標不難達到。可是去年的一場疫症，不得不把這宏大目標暫時放下，緊急處理抗疫。

【一家四口 離家出走】日本政府如何派錢？【下一頁

【一家四口 離家出走】馬漪楠：沒有遊客的日本 【下一頁

記得幾年前，香港人愛投資日本物業，特別是東京的公寓單位。物業代理都推介這些單位出租容易，又近地鐵站，更可當成Airbnb出租（那時日本還未推出相關的Airbnb法則），他們標榜這些物業未來會因2020年的東京奧運會而升值。

記得那時是2016或2017年，在日華人圈對東京物業市場有一個流行說法，就是「日本人在沽，中國人在搶。」到了2018或2019年，一些「春江鴨」已經開始出售東京的物業，漸漸變成中國人在沽，中國人/香港人/台灣人在吸納。壓倒駱駝的最後一根蘆葦，就是2019年10月1日開始，日本消費稅提升到10%，這把購買力一次過在2019年的第三季提前超額完成，避免要多付消費稅。但就引伸出第四季日本經濟環比收縮了7.1%。請留意，那時還未有疫情的出現！

2020年，日本出現自2009年以來的首次經濟收縮，全年達到4.8%。筆者認識好幾位原本在東京經營Airbnb的朋友，大家都苦不堪言。新聞也見到好些餐廳/酒店等「百年老店」，都在今次疫情下相繼倒閉。筆者身處沖繩，原是個旅遊勝地，也見知名旅客區（國際通）吉舖處處，一些中小型租車公司要申請破產保護。早前跟一位沖繩餐廳老闆交談，他說於2018至19年時，員工流失非常嚴重，皆因東京不少餐廳都在沖繩挖角搶人。不過2020年是轉捩點，東京的客量不似預期，當員工想回沖繩時，他們的餐廳也在淌血經營，接收不了昔日伙記。

仍對日本經濟樂觀

「後奧運效應」是指奧運會主辦國在奧運舉辦完畢之後，所出現的經濟衰退現象。今次日本經濟在奧運之前已經開始下滑，而延期後的奧運（今年7月23日開幕）也將會是第一次不招待海外觀眾的奧運會。這原本可以為日本經濟對上巔峰狀態的關鍵因素，卻因為日本國民擔心疫情擴散而消失。日本經濟和國運，幾乎像是跌到谷底。

然而，筆者反而對日本經濟審慎樂觀。皆因壞消息出盡，正是見底之時。股神巴菲特（Warren Buffett）在去年宣布，買入了日本5大商社：三菱商事、伊藤忠商事、三井物產、住友商事和丸紅商事略高於5%股份。股神出招，絕不會是短期操作。筆者不敢肯定他的Timing是否精準，但從他是個Budget Buyer的角度來看，日本經濟很大機會在奧運後有不錯的反彈機會。

 

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撰文 : 岑皓軒 英國倫敦帝國學院工程學士，前金融機構投資經理，崇尚自由快活主義，著有《劈炮吾撈》、《佔領資產》、《全家變泰》等。

欄名 : 一家四口 離家出走

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