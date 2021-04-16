【筍工推介】政務司司長辦公室請傭工 人工最高逾2萬 只要3個條件即可入職

講到傭工，不知大家是否只想到外傭姐姐。近日政務司司長辦公室招請傭工，不過就必須是香港永久性居民，更需要不定時和逾時工作，包括在晚上、周末及公眾假期；亦要留宿及派駐任何政府部門或辦公室工作。至於薪酬待遇不俗，最少有17,675元，最高更可達21,340元。有意申請者，就要在本月29日透過互聯網或直接郵寄遞交申請。

入職條件:

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職責:

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申請手續:

申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可在公務員事務局網頁下載。申請表格和證明文件副本，須以下列其中一種方式遞交：



(a) 郵寄到香港添馬添美道2號政府總部25樓2561室行政署內務組人事部；信封面請註明“申請傭工職位”(遞交申請日期以信封上的郵戳日期為準)。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。



(b) 投入行政署設於香港添馬添美道2號政府總部東翼二樓職員入口處的申請書投遞箱；信封面請註明"申請傭工職位"。投遞箱的擺放時間為星期1至5(公眾假期除外)上午8時至晚上7時，截止申請當日只擺放至下午5時為止



(c) 使用公務員事務局網頁的網上申請系統。申請人如在網上遞交申請，必須在不遲於截止申請日期後一個星期，把所需證明文件副本送達聯絡地址，信封面和各證明文件副本上須註明網上申請編號。



聯絡地址:香港添馬添美道2號政府總部25樓2561室行政署內務組人事部

查詢電話:28102805

截止申請日期(日/月/年) :29/04/2021

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責任編輯：陳楚琨