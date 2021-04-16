【人幣定存】3大小行爆人民幣搶客戰 齊推10厘高息

▲ 集友重推7天人民幣短存10厘息優惠。

內地今天（4月16日）公布首季GDP，雖然市場解讀，以三頭馬車的數據略參差，但美資大行花旗仍指內地經濟增長符合預期，且重申人民幣升浪未完，更視之為第二季的亮點貨幣，今年底目標價料可挑戰6.35新高，較現滙約呈3%潛在漲幅。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黄栢寧今早回應本報查詢指，內地首季經濟增長較該行的預測16%為好，預期第二季增長或回落至8%，第三季及第四季可能進一步減慢至分別6%及5%，全年經濟增長預測暫時維持8.2%。

而港銀續爆人民幣搶客戰，集友重推7天短期存款享10厘，跟恒生 （00011） 及南商齊膺三冠王。專家指，由於內地快將有五一黄金周5天長假，且半年結快到，料業界提早備戰，以免屆時水緊扯高拆息。

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對於內地債市近期甚波動，主因是華融系債券頻傳爆煲，拖垮在港中資美元債券市場，外資關注在內地收水陰霾下，會否於半年結前引爆信貸危機，窒礙境外投資者對持有人民幣資產的信心。但黃栢寧深信，風險暫仍可控，惟債市仍將甚為波動。

他解釋，畢竟華融事件或源於2020年以來的去槓桿，包括房地產發展商的「三條紅綫」監管政策，大大限制了高槓桿發展商的再融資能力。而參考內地過去推出去槓桿化政策期間，第二季往往是再融資的艱難時候，因為時間上正處於第一季信貸擴張高峰期及3月份兩會政策基調出台之後，同時又在制定下半年計劃的政策會議之前。

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黃栢寧補充，去年中央為應付疫情帶來的影響，第二季貸款額創新高，或使今年第二季的融資需求較往年為高。現時系統性風險仍存在，貨幣政策正在收緊。但第二季以後的政策立場，可能沒之前強硬，且因應未來幾個月出現的再融資壓力，或會使中央政府放慢腳步，但市場可能仍要經歷大波動。

此外，黃栢寧預計，人民幣於3個月內預測為6.45，6至12個月預測為6.35，年底目標為6.35，仍相信是第二季最佳投資外幣。而人民幣走向備受美元主宰，料美滙指數3個月預測為92.5，6至12個月預測為93.83，年底預測為93.8。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆對媒體說，預期內地今年經濟呈穩步增長，全年GDP升8.8%。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源