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【台積電TSMC】台積電修改先進製程定義　中芯國際最高級製程不再「先進」？

股市 16:19 2021/04/16

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台積電修改先進製程定義　中芯國際最高級製程不再「先進」？

芯片晶圓代工巨頭台積電（美：TSM，台：2330）本周公布業績，並修改先進製程定義，從過去的「16納米」改成「7納米」或以下，而台積電首季有近一半晶圓銷售收入來自先製程。若果以同一標準計，內地芯片晶圓代工龍頭中芯國際 （00981） 現時最先進的14納米製程已不再「先進」。

台積電昨公布首季業績，5納米製程出貨佔公司第一季晶圓銷售金額的14%；7納米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的35%，合計佔49%。

中芯國際連續兩日遭國家隊減持套逾20億元，可見【下一頁】

中芯國際目前最先進為14納米製程。內媒此前報導，中芯旗下14納米製程良率追平台積電，達 90%至95%。不過，按台積電的新定義，中芯的14納米製程已不再「先進」，目前中芯國際要生產7納米等更先進的芯片，除受制於研發周期，更大局限來自美國制裁下無法引入最先進的EUV光刻機。

里昂亞洲科技業研究主管侯明孝此前接受外媒訪問時指出，台灣晶片製造商領先國際對手，美國科技企業要降低對台廠依賴將有難度，而中國晶片業龍頭中芯國際在美國制裁下，要追上台積電等對手幾乎不可能。

侯明孝指出，雙方目前技術差距約6年；若中芯無法取得提升高階晶片製造能力的必要技術，差距可進一步擴大，可能達7至9年。

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編輯：吳敏芳

港股 台積電（美：TSM） 中芯國際（00981） 台積電 晶片

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