【樓市熱話】網民分享方法由荃西人升呢做港島人 仲有100萬落袋 網民：不在港島上班買來幹甚麼？

香港樓價高企，無奈人人想樓換樓升級做港島人，日前就有網民於討論區發文，指自己有方法可以由荃西人「升呢」做港島人，因為樓主認為港島擁多元化人種居住，品味與質素自然相對地高。

按圖了解更多，樓主經歷：

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此帖文一出，網民意見不一，有些網民不認同樓主的想法，另有網民認為樓主「先入為主」的想法，已屬低級數的行為，搬去哪裡都沒有用。

有網民問樓主：「不知道你有沒有住過新樓，住過很難回頭， 除非有特別需要。」另有網民表示，屋苑維修費和雜費都不止100萬，如果不在港島上班，買來做甚麼？

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責任編輯：陳頌潔