【內地熱話】15歲兒子表示不想讀書　爸爸帶他到地盤體驗生活　兒子捱充4天：讀書好讀書好

不少家長都望子成龍，希望兒子能好好讀書，長大後有一番成就。近日在內地流傳一段影片，影片中見爸爸教導兒子：「你不讀書的話，以後就很可能一輩子幹這種活」，而兒子亦在強調：「讀書好讀書好。」原來在八個月前，浙江杭州一名15歲少年表示自己不想讀書，於是爸爸決定讓兒子去自己工作的地盤上體驗一下，經過這次工作之後，爸爸表示孩子變得懂事了。

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據內媒報道，浙江杭州一名15歲少年晨晨升上初中後，無法承受學業壓力，成績一落千丈，甚至產生厭學傾向，沉迷手機遊戲。爸爸沒有責備兒子，反而帶兒子到其工作的臨安地盤，讓兒子體驗打工辛酸。爸爸向兒子的學校老師請了數天假，帶兒子到地盤做散工，負責搬磚、鏟沙、擔水泥等，讓他反思及選擇日後出路，兒子捱了4天後，爸爸拍攝了跟兒子對話的短片，有關影片在網絡廣傳。

影片內容：

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這位爸爸之後接受當地傳媒訪問表示，他很後悔自己小時候沒有聽父親的話，沒有好好讀書，沒有文化，長大後吃過不少虧，所以不想讓兒子走他的路，「在他這個年齡，學習才是最重要的」。並強調自己沒有貶低這個職業的意思，因自己也是從這樣的一個職業走過來的。

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責任編輯：黃苑筠