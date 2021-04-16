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【吉利 175】純電動合資品牌新車登場 股價3日升逾一成 花旗目標價最牛看51.3元

股樓投資 16:17 2021/04/16

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吉利汽車（00175）在杭州灣新工廠正式發布純電動新品牌新車「極氪（ZEEKR）001」，該品牌定位為高端電動車，代表吉利正式進入高端市場。消息指，吉利控股高層表示未來將尋求海外上市，開拓吉利新的融資渠道。吉利股價今日一度彈升近一成，為表現最佳藍籌，並已連續第三日上升，累計至今升逾13%。

「極氪」為吉利與母企吉利控股上月新成立的純電動合資品牌，日前發布的首款量產車「ZEEKR 001」，補貼後售價約30萬元人民幣，最高續航里程可達到712公里，最快有望於10月21日開始交付，並表示未來三年的每年至少推出兩款新車，該品牌還將提供快速充電網絡和電池租賃服務。

多間券商同日發布研究報告，當中花旗給予吉利目標價51.3元，為大行中最牛。

花旗報告對吉利最新看法﹕

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記者﹕郭秀慧

汽車 經濟 吉利汽車（00175） 電動車 目標價

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